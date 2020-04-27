Призначення Саакашвілі повисло в повітрі: у порядку денному Ради поки немає
У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 30 квітня наразі немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.
Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 27 квітня
Пряма мова: "На цей четвер ми ще не визначилися з повісткою дня. У нас буде повістка, ініційована парламентом (ми зараз її формуємо), там немає цього питання. Але я не виключаю, що за ініціативою Офісу президента може бути додано кадрові питання".
На запитання журналістки, чи наразі є голоси за призначення Саакашвілі, Арахамія сказав, що не було нового засідання фракції "Слуга народу", тому відповісти зараз не можна.
Пряма мова: "Ми будемо визначатися ближче до засідання парламенту, бо зараз всі в роз'їздах. Майже всі депутати в регіонах, тому ми не можемо зараз сказати, є голоси чи немає".
Передісторія:
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і той погодився.
- Нна зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром.
- У "слуг" поки не вистачає голосів, щоб самостійно призначити Саакашвілі на посаду. В ОПЗЖ вже заявили, що не підтримають цю кандидатуру. "Батьківщина" ж ствердної відповіді щодо позиції під час голосування поки не надала.
- Голова фракції владної в Грузії партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.
- Арахамія водночас на позицію Грузії відреагував наступним чином: Жодна країна не може нам вказувати, кого призначати на посади.