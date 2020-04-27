Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Призначення Саакашвілі повисло в повітрі: у порядку денному Ради поки немає

Понеділок, 27 квітня 2020, 15:28
Призначення Саакашвілі повисло в повітрі: у порядку денному Ради поки немає

У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 30 квітня наразі немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 27 квітня

Пряма мова: "На цей четвер ми ще не визначилися з повісткою дня. У нас буде повістка, ініційована парламентом (ми зараз її формуємо), там немає цього питання. Але я не виключаю, що за ініціативою Офісу президента може бути додано кадрові питання".

На запитання журналістки, чи наразі є голоси за призначення Саакашвілі, Арахамія сказав, що не було нового засідання фракції "Слуга народу", тому відповісти зараз не можна.

Пряма мова: "Ми будемо визначатися ближче до засідання парламенту, бо зараз всі в роз'їздах. Майже всі депутати в регіонах, тому ми не можемо зараз сказати, є голоси чи немає".

Передісторія: 

  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і той погодився.
  • Нна зустрічі Саакашвілі із фракцією "Слуга народу" експрезиденту Грузії не вдалось переконати більшість нардепів проголосувати за призначення його віцепрем’єром. 
  • У "слуг" поки не вистачає голосів, щоб самостійно призначити Саакашвілі на посаду. В ОПЗЖ вже заявили, що не підтримають цю кандидатуру. "Батьківщина" ж ствердної відповіді щодо позиції під час голосування поки не надала. 
  • Голова фракції владної в Грузії партії "Грузинська мрія" Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.
  • Арахамія водночас на позицію Грузії відреагував наступним чином: Жодна країна не може нам вказувати, кого призначати на посади.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
Усі новини...
Реклама: