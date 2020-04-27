Призначення Саакашвілі повисло в повітрі: у порядку денному Ради поки немає

У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 30 квітня наразі немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 27 квітня

Пряма мова: "На цей четвер ми ще не визначилися з повісткою дня. У нас буде повістка, ініційована парламентом (ми зараз її формуємо), там немає цього питання. Але я не виключаю, що за ініціативою Офісу президента може бути додано кадрові питання".

На запитання журналістки, чи наразі є голоси за призначення Саакашвілі, Арахамія сказав, що не було нового засідання фракції "Слуга народу", тому відповісти зараз не можна.

Пряма мова: "Ми будемо визначатися ближче до засідання парламенту, бо зараз всі в роз'їздах. Майже всі депутати в регіонах, тому ми не можемо зараз сказати, є голоси чи немає".

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