Вопрос назначения Саакашвили повис в воздухе: в повестке Рады пока нет

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады на 30 апреля пока нет вопроса назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 27 апреля

Прямая речь: "На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, инициированная парламентом (мы сейчас ее формируем), там нет этого вопроса. Но я не исключаю, что по инициативе Офиса президента могут быть добавлены кадровые вопросы".

На вопрос журналистки, есть ли сейчас голоса за назначение Саакашвили, Арахамия сказал, что не было нового заседания фракции "Слуга народа", поэтому ответить сейчас нельзя.

Прямая речь: "Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, потому что сейчас все в разъездах. Почти все депутаты в регионах, поэтому мы не можем сейчас сказать, есть голоса или нет".

Предыстория: