Батько Гандзюк відреагував на завершення справи про вбивство активістки

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Понеділок, 27 квітня 2020, 19:33
DT.UA

Батько загиблої активістки Катерини Віктор Гандзюк розкритикував заяву Офісу генерального прокурора про завершення слідства у справі про вбивство його дочки.

Джерело: Гандзюк у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Гандзюка: "Я не вірю Генеральній прокуратурі. Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Ще місяць тому з усіх сил Генеральна прокуратура старалася продовжити терміни слідства, а зараз слідство не завершене…

Власне, Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера. Тобто незавершену справу передати в суд – це зняти з себе відповідальність, зняти відповідальність зі Служби безпеки України, перекинути все на суд. А для суду явно буде недостатньо доказів".

Деталі: Він вважає злочином передавати справу в такому стані до суду. Він нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово обіцяв, що справу розслідують до кінця.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор ІринаВенедіктова тисне на її батька.

Теми: напад на Гандзюк вбивство


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