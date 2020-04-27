Батько Гандзюк відреагував на завершення справи про вбивство активістки

Батько загиблої активістки Катерини Віктор Гандзюк розкритикував заяву Офісу генерального прокурора про завершення слідства у справі про вбивство його дочки.

Джерело: Гандзюк у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Гандзюка: "Я не вірю Генеральній прокуратурі. Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Ще місяць тому з усіх сил Генеральна прокуратура старалася продовжити терміни слідства, а зараз слідство не завершене…

Власне, Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера. Тобто незавершену справу передати в суд – це зняти з себе відповідальність, зняти відповідальність зі Служби безпеки України, перекинути все на суд. А для суду явно буде недостатньо доказів".

Деталі: Він вважає злочином передавати справу в такому стані до суду. Він нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово обіцяв, що справу розслідують до кінця.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

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