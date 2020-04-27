Отец Гандзюк отреагировал на завершение дела об убийстве активистки
Отец погибшей активистки Екатерины Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.
Источник: Гандзюк в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь Гандзюка: "Я не верю Генеральной прокуратуре. Этот их брифинг было больно смотреть, было стыдно смотреть, было противно смотреть. Еще месяц назад изо всех сил Генеральная прокуратура старалась продлить сроки следствия, а сейчас следствие не завершено ...
Собственно, Генеральная прокуратура сделала то, чего ждали адвокаты Мангера. То есть незаконченное дело передать в суд - это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все в суд. А для суда явно будет недостаточно доказательств".
Детали: Он считает преступлением передавать дело в таком состоянии в суд. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно обещал, что дело расследуют до конца.
Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
- 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
- 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.