Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отец Гандзюк отреагировал на завершение дела об убийстве активистки

Понедельник, 27 апреля 2020, 19:33
Отец Гандзюк отреагировал на завершение дела об убийстве активистки
DT.UA

Отец погибшей активистки Екатерины Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.

Источник: Гандзюк в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Гандзюка: "Я не верю Генеральной прокуратуре. Этот их брифинг было больно смотреть, было стыдно смотреть, было противно смотреть. Еще месяц назад изо всех сил Генеральная прокуратура старалась продлить сроки следствия, а сейчас следствие не завершено ...

Собственно, Генеральная прокуратура сделала то, чего ждали адвокаты Мангера. То есть незаконченное дело передать в суд - это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все в суд. А для суда явно будет недостаточно доказательств".

Детали: Он считает преступлением передавать дело в таком состоянии в суд. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно обещал, что дело расследуют до конца.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на Гандзюкубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: