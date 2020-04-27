Отец Гандзюк отреагировал на завершение дела об убийстве активистки

Отец погибшей активистки Екатерины Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.

Источник: Гандзюк в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Гандзюка: "Я не верю Генеральной прокуратуре. Этот их брифинг было больно смотреть, было стыдно смотреть, было противно смотреть. Еще месяц назад изо всех сил Генеральная прокуратура старалась продлить сроки следствия, а сейчас следствие не завершено ...

Собственно, Генеральная прокуратура сделала то, чего ждали адвокаты Мангера. То есть незаконченное дело передать в суд - это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все в суд. А для суда явно будет недостаточно доказательств".

Детали: Он считает преступлением передавать дело в таком состоянии в суд. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно обещал, что дело расследуют до конца.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

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