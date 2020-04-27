Отец Гандзюк отреагировал на завершение дела об убийстве активистки

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Понедельник, 27 апреля 2020, 19:33
DT.UA

Отец погибшей активистки Екатерины Виктор Гандзюк раскритиковал заявление Офиса генерального прокурора о завершении следствия по делу об убийстве его дочери.

Источник: Гандзюк в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Гандзюка: "Я не верю Генеральной прокуратуре. Этот их брифинг было больно смотреть, было стыдно смотреть, было противно смотреть. Еще месяц назад изо всех сил Генеральная прокуратура старалась продлить сроки следствия, а сейчас следствие не завершено ...

Собственно, Генеральная прокуратура сделала то, чего ждали адвокаты Мангера. То есть незаконченное дело передать в суд - это снять с себя ответственность, снять ответственность со Службы безопасности Украины, перебросить все в суд. А для суда явно будет недостаточно доказательств".

Детали: Он считает преступлением передавать дело в таком состоянии в суд. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно обещал, что дело расследуют до конца.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.

Темы: нападение на Гандзюк убийство


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