Справа Шеремета: Адвокат вимагає покласти Кузьменко до лікарні

Адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що його підзахисна потребує лікування в умовах стаціонару.

Джерело: текст апеляційної скарги Безпалого, яку зачитував суддя Київського апеляційного суду під час розгляду та цитує "Укрінформ", спільнота Free Dr Kuzmenko у Facebook

Дослівно: "(Адвокат – ред.) звертає увагу, що Кузьменко має незадовільний стан здоров’я та потребує лікування в умовах стаціонару".

Деталі: Колегія суддів Київського апеляційного суду відхилила апеляцію захисту на рішення про продовження тримання під вартою Кузьменко. Термін ув’язнення лікарки залишається – до 30 травня 2020 року.

Прокурори вважають, що Кузьменко не можна відпускати з-під варти, бо вона може вчинити інші злочини, знищити докази або чинити тиск на свідків.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.

Суд арештував Кузьменкота Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

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