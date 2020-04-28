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Справа Шеремета: Адвокат вимагає покласти Кузьменко до лікарні

Вівторок, 28 квітня 2020, 19:53
Справа Шеремета: Адвокат вимагає покласти Кузьменко до лікарні

Адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що його підзахисна потребує лікування в умовах стаціонару.

Джерело: текст апеляційної скарги Безпалого, яку зачитував суддя Київського апеляційного суду під час розгляду та цитує "Укрінформ", спільнота Free Dr Kuzmenko у Facebook 

Дослівно: "(Адвокат – ред.) звертає увагу, що Кузьменко має незадовільний стан здоров’я та потребує лікування в умовах стаціонару".

Деталі: Колегія суддів Київського апеляційного суду відхилила апеляцію захисту на рішення про продовження тримання під вартою Кузьменко. Термін ув’язнення лікарки залишається – до 30 травня 2020 року.

Прокурори вважають, що Кузьменко не можна відпускати з-під варти, бо вона може вчинити інші злочини, знищити докази або чинити тиск на свідків.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменкота АнтоненкаДугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Теми: Справа Шереметасуд
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