Дело Шеремета: Адвокат требует положить Кузьменко в больницу

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Вторник, 28 апреля 2020, 17:22

Адвокат подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что его подзащитная требует лечения в условиях стационара.

Источник: текст апелляционной жалобы Беспалого, которую зачитывал судья Киевского апелляционного суда во время рассмотрения и цитирует "Укринформ"

Дословно: "(Адвокат - ред.) обращает внимание, что Кузьменко имеет неудовлетворительное состояние здоровья и требует лечения в условиях стационара".

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шереметпогиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общалисьвсего несколько раз.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Темы: Дело Шеремета суд


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