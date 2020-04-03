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Кличко: 380 апаратів ШВЛ – в хорошому технічному стані, ще 60 чекають ремонту

П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:58
Кличко: 380 апаратів ШВЛ – в хорошому технічному стані, ще 60 чекають ремонту

Міський голова столиці Віталій Кличко запевняє, що 380 апаратів штучної вентиляції легень у лікарнях Києва — в хорошому технічному стані.

Джерело: Кличко на брифінгу 3 квітня

Пряма мова: "Підкреслю: 380 апаратів ШВЛ – це апарати, які працюють, надають допомогу, і є в хорошому технічному стані.

Щодо інших цифр, які гуляли. Так, у нас є ще інших понад 60 апаратів ШВЛ: деякі зношені і чекають на ремонти. На деякі – замовлені деталі, що треба замінити. І ми цим займаємося".

Деталі: За словами Кличка, в 44-ох медзакладах столиці є 380 апаратів штучної вентиляції легень, які були придбані до 2020 року. Цього року за благодійні кошти у лікарні передали 9 апаратів штучної вентиляції легень.

За кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ та передати у медзаклади міста. 17 з них очікуються найближчим часом.

Нагадаємо: Напередодні радник мера Києва Максим Бахматов процитував дані незалежного експертного аудиту Київської міської клінічної лікарні №17 (її відділення хочуть препрофілювати на прийом хворих на Covid-19), який показав, що з 24 апаратів ШВЛ, наявних у лікарні лише 2 зможуть застосовуватись до хворих на коронавірус.

Бахматов закликав провести аудит інших лікарень.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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