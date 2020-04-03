Кличко: 380 аппаратов ИВЛ - в хорошем техническом состоянии, еще 60 ждут ремонта

Мэр столицы Виталий Кличко уверяет, что 380 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах - в хорошем техническом состоянии.

Источник: Кличко на брифинге 3 апреля

Прямая речь: "Подчеркну: 380 аппаратов ИВЛ - это аппараты, которые работают, оказывают помощь, и находятся в хорошем техническом состоянии.

Что касается других цифр, которые гуляли. Да, у нас есть еще другие более 60 аппаратов ИВЛ - некоторые изношенные и ждут ремонта. На некоторые - заказны детали, которые надо заменить. И мы этим занимаемся".

Детали: По словам Кличко, в 44-х медучреждениях столицы есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены до 2020 года. В этом году на благотворительные средства в больнице передали 9 аппаратов искусственной вентиляции легких.

За средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппарата ИВЛ и передать в медучреждения города. 17 из них ожидаются в ближайшее время.

Напомним: Накануне советник мэра Киева Максим Бахматов процитировал данные независимого экспертного аудита Киевской городской клинической больницы №17 (ее отделения хотят перепрофилировать на прием больных Covid-19), который показал, что из 24 аппаратов ИВЛ, имеющихся в больнице, лишь 2 смогут применяться к больных коронавирусом.

Бахматов призвал провести аудит других больниц.