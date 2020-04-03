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Кирил на "Мерседесі" з мигалкою возив по Москві "антикоронавірусну" ікону

П'ятниця, 3 квітня 2020, 21:06
Кирил на Мерседесі з мигалкою возив по Москві антикоронавірусну ікону

Патріарх Кирил на "Мерседесі" з мигалкою і кортежем поліції провіз вулицями Москви "чудотворну ікону" і молився про позбавлення від коронавірусу.

Джерело: "Медуза"

Деталі: За інформацією видання, це відбувалося вдень 3 квітня. В руках глави РПЦ була ікона Богоматері "Розчулення", яку віруючі вважають чудотворною.

Пряму трансляцію того, що відбувається, вели деякі федеральні телеканали. На каналі "Спас" у цей час рядком, що біжить в нижній частині екрану, показували молитву проти коронавірусу, яку РПЦ затвердила 22 березня.

Приблизно тоді ж на сайті РПЦ було опубліковано послання, в якому Кирил закликав віруючих і служителів "посилити молитву до Господа про огорожу людей від шкідливої пошесті".

Нагадаємо:

  • Станом на 3 квітня в Росії зареєстровано 4149 хворих на коронавірус і 34 летальні випадки, тільки за останню добу виявили 601 випадок COVID-19, 4 людини померли.
  • На початку і в середині березня, коли коронавірус почав потрапляти в Росію, РПЦ довгий час відмовлялася вводити будь-які обмеження. І тільки 29 березня Кирил закликав віруючих утриматися від відвідування храмів до його особливого благословення.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусцеркваКирило
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