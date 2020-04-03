Кирил на "Мерседесі" з мигалкою возив по Москві "антикоронавірусну" ікону

Патріарх Кирил на "Мерседесі" з мигалкою і кортежем поліції провіз вулицями Москви "чудотворну ікону" і молився про позбавлення від коронавірусу.

Джерело: "Медуза"

Деталі: За інформацією видання, це відбувалося вдень 3 квітня. В руках глави РПЦ була ікона Богоматері "Розчулення", яку віруючі вважають чудотворною.

Пряму трансляцію того, що відбувається, вели деякі федеральні телеканали. На каналі "Спас" у цей час рядком, що біжить в нижній частині екрану, показували молитву проти коронавірусу, яку РПЦ затвердила 22 березня.

Приблизно тоді ж на сайті РПЦ було опубліковано послання, в якому Кирил закликав віруючих і служителів "посилити молитву до Господа про огорожу людей від шкідливої пошесті".

Пока мы самоизолировались, Москву спасает Патриарх. Кроме шуток – Кирилл объезжает Москву, сидя в "Мерседесе", и читает молитвы за спасение страны от коронавируса. Всё это транслируется в прямом эфире телеканала "Спас", ведущие молятся.



Кажется, пик эпидемии выглядит именно так. pic.twitter.com/rk8Znqgqgk — baza (@bazabazon) April 3, 2020

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