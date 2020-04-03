Кирил на "Мерседесі" з мигалкою возив по Москві "антикоронавірусну" ікону

999 переглядів
П'ятниця, 3 квітня 2020, 21:06

Патріарх Кирил на "Мерседесі" з мигалкою і кортежем поліції провіз вулицями Москви "чудотворну ікону" і молився про позбавлення від коронавірусу.

Джерело: "Медуза"

Деталі: За інформацією видання, це відбувалося вдень 3 квітня. В руках глави РПЦ була ікона Богоматері "Розчулення", яку віруючі вважають чудотворною.

Пряму трансляцію того, що відбувається, вели деякі федеральні телеканали. На каналі "Спас" у цей час рядком, що біжить в нижній частині екрану, показували молитву проти коронавірусу, яку РПЦ затвердила 22 березня.

Приблизно тоді ж на сайті РПЦ було опубліковано послання, в якому Кирил закликав віруючих і служителів "посилити молитву до Господа про огорожу людей від шкідливої пошесті".

Доповнюється...

Теми: Росія коронавірус церква Кирило


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Через коронавірус у Росії відклали референдум про "путінські" зміни до конституції 3 квітня 2020, 17:12
Італійська газета La Stampa заявляє про тиск із боку Росії 3 квітня 2020, 15:30
У Росії кількість хворих на COVID-19 перевищила 4 тисячі 3 квітня 2020, 11:29
Усі новини
Головні новини
Суд стягнув 80 мільйонів застави Микитася державі. Тепер має заплатити ще 100 млн
В ОПУ через 3 місяці розповіли, чому Зеленський надумав махнути в Оман
Кабмін офіційно дозволив handmade маски
Між областями облаштують КПП, мірятимуть температуру або взагалі обмежать рух
Усі новини
Досвід

Як виявляють та лікують коронавірус. Розповідь української лікарки з Великої Британії

психологія

Як зменшити рівень стресу: 6 простих способів