Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой возил по Москве "антикоронавирусную" икону
Патриарх Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой и кортежем полиции провез по улицам Москвы "чудотворную икону" и помолился об избавлении от коронавируса.
Источник: "Медуза"
Детали: По информации издания, это происходило днем 3 апреля. В руках главы РПЦ была иконой Богоматери "Умиление", которую верующие считают чудотворной.
Прямую трансляцию происходящего вели некоторые федеральные телеканалы. На канале "Спас" в это время бегущей строкой в нижней части экрана показывали молитву против коронавируса, которую РПЦ утвердила 22 марта.
Примерно тогда же на сайте РПЦ было опубликовано послание, в котором Кирилл призвал верующих и служителей "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия".
Пока мы самоизолировались, Москву спасает Патриарх. Кроме шуток – Кирилл объезжает Москву, сидя в "Мерседесе", и читает молитвы за спасение страны от коронавируса. Всё это транслируется в прямом эфире телеканала "Спас", ведущие молятся.— baza (@bazabazon) April 3, 2020
Кажется, пик эпидемии выглядит именно так. pic.twitter.com/rk8Znqgqgk
Напомним:
- По состоянию на 3 апреля в России зарегистрировано 4149 заболевших коронавирусом и 34 летальных исхода, только за последние сутки выявили 601 случай COVID-19, 4 человека умерли.
- В начале и середине марта, когда коронавирус начал проникать в Россию, РПЦ долгое время отказывалась вводить какие-либо ограничения. И только 29 марта Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения.