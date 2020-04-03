Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой возил по Москве "антикоронавирусную" икону

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Пятница, 3 апреля 2020, 21:06

Патриарх Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой и кортежем полиции провез по улицам Москвы "чудотворную икону" и помолился об избавлении от коронавируса.

Источник: "Медуза"

Детали: По информации издания, это происходило днем 3 апреля. В руках главы РПЦ была иконой Богоматери "Умиление", которую верующие считают чудотворной.

Прямую трансляцию происходящего вели некоторые федеральные телеканалы. На канале "Спас" в это время бегущей строкой в нижней части экрана показывали молитву против коронавируса, которую РПЦ утвердила 22 марта.

Примерно тогда же на сайте РПЦ было опубликовано послание, в котором Кирилл призвал верующих и служителей "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия".

Дополняется...

Темы: Росcия коронавирус церковь Кирилл


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