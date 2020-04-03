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Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой возил по Москве "антикоронавирусную" икону

Пятница, 3 апреля 2020, 21:06
Кирилл на Мерседесе с мигалкой возил по Москве антикоронавирусную икону

Патриарх Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой и кортежем полиции провез по улицам Москвы "чудотворную икону" и помолился об избавлении от коронавируса.

Источник: "Медуза"

Детали: По информации издания, это происходило днем 3 апреля. В руках главы РПЦ была иконой Богоматери "Умиление", которую верующие считают чудотворной.

Прямую трансляцию происходящего вели некоторые федеральные телеканалы. На канале "Спас" в это время бегущей строкой в нижней части экрана показывали молитву против коронавируса, которую РПЦ утвердила 22 марта.

Примерно тогда же на сайте РПЦ было опубликовано послание, в котором Кирилл призвал верующих и служителей "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия".

Напомним:

  • По состоянию на 3 апреля в России зарегистрировано 4149 заболевших коронавирусом и 34 летальных исхода, только за последние сутки выявили 601 случай COVID-19, 4 человека умерли.
  • В начале и середине марта, когда коронавирус начал проникать в Россию, РПЦ долгое время отказывалась вводить какие-либо ограничения. И только 29 марта Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиякоронавирусцерковьКирилл
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