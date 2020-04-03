Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой возил по Москве "антикоронавирусную" икону

Патриарх Кирилл на "Мерседесе" с мигалкой и кортежем полиции провез по улицам Москвы "чудотворную икону" и помолился об избавлении от коронавируса.

Источник: "Медуза"

Детали: По информации издания, это происходило днем 3 апреля. В руках главы РПЦ была иконой Богоматери "Умиление", которую верующие считают чудотворной.

Прямую трансляцию происходящего вели некоторые федеральные телеканалы. На канале "Спас" в это время бегущей строкой в нижней части экрана показывали молитву против коронавируса, которую РПЦ утвердила 22 марта.

Примерно тогда же на сайте РПЦ было опубликовано послание, в котором Кирилл призвал верующих и служителей "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия".

Пока мы самоизолировались, Москву спасает Патриарх. Кроме шуток – Кирилл объезжает Москву, сидя в "Мерседесе", и читает молитвы за спасение страны от коронавируса. Всё это транслируется в прямом эфире телеканала "Спас", ведущие молятся.



Кажется, пик эпидемии выглядит именно так. pic.twitter.com/rk8Znqgqgk — baza (@bazabazon) April 3, 2020

Напомним: