Дениса Єрмака захищає адвокат Портнова

Брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака під час допиту в НАБУ супроводжував адвокат Іван Холондович. Послугами останнього користується заступник голови адміністрації президента часів Януковича – Андрій Портнов.

Джерело: документи у відкритому доступі

Деталі: 3 квітня детективи Національного антикорупційного бюро провели слідчі дії із Денисом Єрмаком. Про це повідомив його адвокат Холондович.

Водночас, як видно зі скарги слідчому судді Печерського суду щодо справи проти п’ятого президента Петра Порошенка, Холондович "діє від імені та в інтересах" Андрія Портнова.

Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОП, 3 квітня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

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