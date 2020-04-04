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Дениса Єрмака захищає адвокат Портнова

Субота, 4 квітня 2020, 01:52
Денис Єрмак

Брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака під час допиту в НАБУ супроводжував адвокат Іван Холондович. Послугами останнього користується заступник голови адміністрації президента часів Януковича – Андрій Портнов. 

Джерело: документи у відкритому доступі

Деталі: 3 квітня детективи Національного антикорупційного бюро провели слідчі дії із Денисом Єрмаком. Про це повідомив його адвокат Холондович. 

Водночас, як видно зі скарги слідчому судді Печерського суду щодо справи проти п’ятого президента Петра Порошенка, Холондович "діє від імені та в інтересах" Андрія Портнова.  

 
 

Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив відеозаписи з братом голови ОП, 3 квітня прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень. Пізніше до нардепа приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити. 
  • Денис Єрмак заявив згодом, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакНАБУГео Лерос Портнов
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