У США виявили не менше 273 тисяч випадків коронавірусу

У Сполучених Штатах станом на 3 квітня підтвердили щонайменше 273,8 тисяч випадків коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Лише у п’ятницю було зареєстровано 28,6 тисяч заражень. У цей же день від ускладнень померли 1094 людини.

Із початку спалаху хвороби у США померли 7077 людей.

Водночас у країні лише один штат, Вайомінг, досі не повідомив про жодну смерть від хвороби.

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