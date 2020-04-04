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У США виявили не менше 273 тисяч випадків коронавірусу

Субота, 4 квітня 2020, 03:09
У США виявили не менше 273 тисяч випадків коронавірусу

У Сполучених Штатах станом на 3 квітня підтвердили щонайменше 273,8 тисяч випадків коронавірусу. 

Джерело: CNN

Деталі: Лише у п’ятницю було зареєстровано 28,6 тисяч заражень. У цей же день від ускладнень померли 1094 людини. 

Із початку спалаху хвороби у США померли 7077 людей. 

Водночас у країні лише один штат, Вайомінг, досі не повідомив про жодну смерть від хвороби. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: СШАкоронавірус
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