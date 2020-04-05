Карантин: поліція вдруге оштрафувала керівників гіпермаркетів на Київщині

Поліція Київщини притягнула до адмінвідповідальності керівників будівельних гіпермаркетів, які поновили діяльність всупереч вимогам карантину.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Правоохоронці виявили порушення вимог карантину у торгівельно-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.

Дослівно: "Поняття "Закон один для всіх" не сприймають власними великого бізнесу, директори будівельних гіпермаркетів. Саме вони порушують право на справедливість, оскільки отримання прибутків переважає над здоровим глуздом.

Відносно них поліцейські вже складали адміністративні протоколи за порушення умов карантину за ст. 44-3 КУпАП. І це, на жаль, ніяким чином не вплинуло на їхнє бажання збільшити заробітки і вони знову відновили свою діяльність, наражаючи своїх покупців на небезпеку.

Працівники поліції Київщини цього разу знову зібрали докази продажу будівельних матеріалів громадянам, опитали свідків і склали на власників торговельних центрів адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП".

Деталі: Адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

Відповідно до чинного законодавства посадовцям загрожує штраф у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тисячі до 170 тисяч гривень.