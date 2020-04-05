Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин: поліція вдруге оштрафувала керівників гіпермаркетів на Київщині

Неділя, 5 квітня 2020, 21:54
Карантин: поліція вдруге оштрафувала керівників гіпермаркетів на Київщині

Поліція Київщини притягнула до адмінвідповідальності керівників будівельних гіпермаркетів, які поновили діяльність всупереч вимогам карантину.

Джерело: поліція Київської області

 

Деталі: Правоохоронці виявили порушення вимог карантину у торгівельно-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.

Дослівно: "Поняття "Закон один для всіх" не сприймають власними великого бізнесу, директори будівельних гіпермаркетів. Саме вони порушують право на справедливість, оскільки отримання прибутків переважає над здоровим глуздом.

Відносно них поліцейські вже складали адміністративні протоколи за порушення умов карантину за ст. 44-3 КУпАП. І це, на жаль, ніяким чином не вплинуло на їхнє бажання збільшити заробітки і вони знову відновили свою діяльність, наражаючи своїх покупців на небезпеку.  

 

Працівники поліції Київщини цього разу знову зібрали докази продажу будівельних матеріалів громадянам, опитали свідків і склали на власників торговельних центрів адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП".

Деталі: Адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

Відповідно до чинного законодавства посадовцям загрожує штраф у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тисячі до 170 тисяч гривень.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київська областькарантинкоронавірусторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

Усі новини...
Київська область
Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція
На Київщині знайшли рештки 8 британських винищувачів часів Другої світової війни
Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений
Останні новини
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
Усі новини...
Реклама: