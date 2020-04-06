На материковій частині Китаю за останню добу зафіксували 39 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, а також 78 нових безсимптомних випадків.

Джерело: Національна комісія охорони здоров'я КНР у зведенні за ранок 6 квітня

Деталі: 5 квітня у 31 адмінодиниці провінційного рівня в Китаї і в Сіньцзяні (Сіньцзянському виробничо-будівельному корпусі) зареєстрували 39 нових підтверджених випадки коронавірусу, з яких 38 – "імпортовані" випадки (у тих, хто прибув з-за кордону) та 1 випадок місцевий (у корінного населення в провінції Гуандун).

Крім того, зафіксовано 10 нових підозр на коронавірусну хворобу (усі – завезені випадки) і 1 смерть (в Ухані, в провінції Хубей).

За добу 114 пацієнтів були виписані з лікарні після одужання.

2151 особа, що мала тісний контакт із інфікованими пацієнтами, були звільнені від медичного спостереження.

Серйозні випадки зменшилися на 30.

Усього до закінчення 5 квітня на материку було 951 випадок приїжджих хворих.

Разом за весь період на материку – 81 708 повідомлень про підтверджені випадки і 3331 смертельний випадок (+1 померлий у Хубеї в неділю). 77 078 пацієнтів були вилікувані і виписані з лікарні.

Досі залишилося 1299 підтверджених випадків (включаючи 265 у важкому стані) і 88 підозр на хворобу.

713 988 осіб були ідентифіковані як такі, що мали тісний контакт із інфікованими пацієнтами. 16 154 ще перебувають під медичним наглядом.

При цьому повідомляється, що 5 квітня у 31 провінційному регіоні на материковій частині Китаю, а також у Сіньцзяні було зареєстровано 78 нових безсимптомних випадків (включаючи 40 імпортованих випадків).

50 людей, які не виявляли симптомів, звільнені від карантину (включаючи 4 імпортованих випадку), 5 стали підтвердженими випадками (все це імпортовані випадки).

Станом на опівночі 1047 осіб із безсимптомним перебігом все ще перебували під медичним наглядом (включаючи 275 імпортованих випадків).

У спеціальних адміністративних районах Гонконгу і Макао і в провінції Тайвань було зареєстровано 1 297 підтверджених інфекцій: 890 у Гонконзі (4 людини померли і 206 були вилікувані і виписані з лікарні), 44 у Макао (10 були вилікувані і виписані з лікарні) і 363 на Тайвані (5 померли і 54 були вилікувані і виписані з лікарні).

"Reuters" повідомляє з посиланням на уряд північно-східної провінції Хейлунцзян, що 20 із 38 прибулих хворих приїхали з сусідньої Росії. Усі вони – громадяни Китаю, які летіли з Москви через Владивосток.

Влада вважає, що новим джерелом інфекції можуть стати близько 1,6 мільйона китайських громадян, які навчаються за кордоном, багато з яких намагаються повернутися додому зараз.

Від УП: У Росії за останню добу число інфікованих коронавірусом нового типу зросло на 954 і тепер становить 6343 людини.

Китайське місто Ухань було місцем, із якого донедавна невідомий коронавірус (Sars CoV 2) поширився на весь світ. Зараз сумне "лідерство" тримають США, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція, які вже випередили Китай за кількість тих, хто заразився COVID-19. Померлих від цієї хвороби найбільше, за офіційними даними, в Італії, Іспанії, Франції, Великій Британії та Ірані (Китай на 6-му місці).

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