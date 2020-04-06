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Бойовики гатили по позиціях ОС з ракетного комплексу

Понеділок, 6 квітня 2020, 18:09
Бойовики гатили по позиціях ОС з ракетного комплексу

У понеділок збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню, знову застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Зранку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя.

Проти наших захисників окупанти застосували міномети калібру 82 мм – вісім мін, озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

Дослівно: "Українські військовослужбовці завдяки вмілим діям уникнули втрат серед особового складу та прицільним вогнем у відповідь припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються".

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша"  дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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