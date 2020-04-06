Боевики били по позициям ОС из ракетного комплекса
В понедельник вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня, снова применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.
Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.
Дословно: "Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются".
На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.