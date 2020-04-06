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Боевики били по позициям ОС из ракетного комплекса

Понедельник, 6 апреля 2020, 18:09
Боевики били по позициям ОС из ракетного комплекса

В понедельник вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня, снова применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.

Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

Дословно: "Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются".

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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