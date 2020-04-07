Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Тернопільщині підтвердили 168 випадків зараження COVID-19

Вівторок, 7 квітня 2020, 04:32
На Тернопільщині підтвердили 168 випадків зараження COVID-19

У Тернопільській області за день виявили 8 нових випадків коронавірусу. Таким чином в області діагностували 168 заражень.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом у Facebook

Деталі: Жертвами хвороби стали 3 особи. 

Найбільше інфікувань підтвердили у Монастириському районі – 112 хворих. Там же зафіксували 1 летальний випадок.

Також 18 заражень виявили серед жителів Заліщицького району. Один житель помер.

13 випадків інфікування підтвердили у 13 осіб із Козівського району області. 

Що передувало: Станом на 9 ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Міністерство охорони здоров’я вирішило лише один раз на день оприлюднювати дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Тернопільська областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Тернопільська область
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: