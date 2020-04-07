На Тернопільщині підтвердили 168 випадків зараження COVID-19

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Вівторок, 7 квітня 2020, 04:32

У Тернопільській області за день виявили 8 нових випадків коронавірусу. Таким чином в області діагностували 168 заражень.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом у Facebook

Деталі: Жертвами хвороби стали 3 особи. 

Найбільше інфікувань підтвердили у Монастириському районі – 112 хворих. Там же зафіксували 1 летальний випадок.

Також 18 заражень виявили серед жителів Заліщицького району. Один житель помер.

13 випадків інфікування підтвердили у 13 осіб із Козівського району області. 

Що передувало: Станом на 9 ранку 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Міністерство охорони здоров’я вирішило лише один раз на день оприлюднювати дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Українська правда
Теми: Тернопільська область коронавірус


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