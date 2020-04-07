Генпрокурор: Я розмовляла з Портновим, але на багатьох речах стою з ним протилежно

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що розмовляла із ексзаступником голови адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим, оскільки він подавав багато заяв у Державне бюро розслідувань, але у багатьох питаннях має протилежну з ним точку зору.

Джерело: інтерв’ю Венедіктової "Українській правді"

Пряма мова: "Коли я була очільником ДБР, мене пов'язували не те що дуже щільно з Портновим, а просто вважали "людиною Портнова".

І коли я в якомусь інтерв'ю ще зазначила про те, що Портнов виявив бажання зустрітися, одразу адвокат Порошенка написав: "От, зі мною не хоче, а з Портновим вона хоче". Я пам'ятаю.

Я справді розмовляла з Андрієм Володимировичем. Від нього дуже багато до нас заяв було і в ДБР, і зараз вже звернень сюди приходить. Враховуючи те, що він медійно потужна людина, в нього дуже багато людей, які підтримують його ідеї...

Але на багатьох речах я з ним стою протилежно".

Деталі: Венедіктова уточнила, що зокрема має протилежну точку зору відносно прокурора Божка (прокурор, якому погрожує Андрій Портнов, – УП).

За її словами, ця ситуація дуже наглядна і дуже наочно демонструє неспроможність прокуратури захистити свого члена.

Венедіктова запевнила, що буде "відстоювати прокурорів і захищати їх права", але на питання, яке покарання для Портнова вважає адекватним за таку поведінку, відповіла досить розмито.

Мовляв, у питанні адекватності покарання треба виходити з того, на що вони вийдуть: злочин це, чи не злочин, порушення професійної етики чи просто людської моралі.

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