Генпрокурор: Я розмовляла з Портновим, але на багатьох речах стою з ним протилежно
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що розмовляла із ексзаступником голови адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим, оскільки він подавав багато заяв у Державне бюро розслідувань, але у багатьох питаннях має протилежну з ним точку зору.
Джерело: інтерв’ю Венедіктової "Українській правді"
Пряма мова: "Коли я була очільником ДБР, мене пов'язували не те що дуже щільно з Портновим, а просто вважали "людиною Портнова".
І коли я в якомусь інтерв'ю ще зазначила про те, що Портнов виявив бажання зустрітися, одразу адвокат Порошенка написав: "От, зі мною не хоче, а з Портновим вона хоче". Я пам'ятаю.
Я справді розмовляла з Андрієм Володимировичем. Від нього дуже багато до нас заяв було і в ДБР, і зараз вже звернень сюди приходить. Враховуючи те, що він медійно потужна людина, в нього дуже багато людей, які підтримують його ідеї...
Але на багатьох речах я з ним стою протилежно".
Деталі: Венедіктова уточнила, що зокрема має протилежну точку зору відносно прокурора Божка (прокурор, якому погрожує Андрій Портнов, – УП).
За її словами, ця ситуація дуже наглядна і дуже наочно демонструє неспроможність прокуратури захистити свого члена.
Венедіктова запевнила, що буде "відстоювати прокурорів і захищати їх права", але на питання, яке покарання для Портнова вважає адекватним за таку поведінку, відповіла досить розмито.
Мовляв, у питанні адекватності покарання треба виходити з того, на що вони вийдуть: злочин це, чи не злочин, порушення професійної етики чи просто людської моралі.
Передісторія:
- 18 листопада 2019 р. журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.
- Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.
- Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.
- На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Після завершення терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.
- Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.