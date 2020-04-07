В Іспанії знову фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

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Вівторок, 7 квітня 2020, 13:31

В Іспанії зареєстровано 743 випадки смерті від коронавірусу протягом 24 годин, після чотирьох днів зниження кількість знову збільшилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

За останню добу зафіксовано близько 5 тисяч нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 140 510 осіб. Загальна кількість померлих збільшилася до 13 798.

Також повідомляється, що 43 208 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 тисяч осіб, і в Каталонії - понад 28 тисяч осіб.

Провідне іспанське видання El Pais відзначає, що по вівторках завжди спостерігається дещо штучний підйом рівня смертності, тому що в понеділок накопичуються повідомлення, що не були передані у вихідні дні.

Уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

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Теми: Іспанія коронавірус Covid-2019


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