В Іспанії знову фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу
В Іспанії зареєстровано 743 випадки смерті від коронавірусу протягом 24 годин, після чотирьох днів зниження кількість знову збільшилася.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.
За останню добу зафіксовано близько 5 тисяч нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 140 510 осіб. Загальна кількість померлих збільшилася до 13 798.
Також повідомляється, що 43 208 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 тисяч осіб, і в Каталонії - понад 28 тисяч осіб.
Провідне іспанське видання El Pais відзначає, що по вівторках завжди спостерігається дещо штучний підйом рівня смертності, тому що в понеділок накопичуються повідомлення, що не були передані у вихідні дні.
Уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.
📄Datos actualizados de #COVID19 por CCAA— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 7, 2020
🟡Situación actual: https://t.co/QlRL2PJQKC
🟡Más información https://t.co/811NHnxj0T#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/BccZrky9ju
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