В уряді Британії самоізолювався ще один міністр

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Вівторок, 7 квітня 2020, 14:12

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув самоізолювався, оскільки один із членів його родини має симптоми коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр повідомив у своєму Twitter.

"Відповідно до рекомендацій, я ізолююся вдома після того, як у одного з членів моєї сім’ї в неділю почали проявлятися легкі симптоми коронавірусу", - написав міністр

Він підкреслив, що продовжить працювати у звичному режимі, а симптомів вірусу у нього немає. 

Нагадаємо, британського прем’єра Бориса Джонсона в понеділок перевели у відділення інтенсивної терапії. В глави уряду Британії протягом 10 днів тримались симптоми коронавірусу, включаючи високу температуру та кашель. Джонсон отримав кисень пізно ввечері в понеділок.

Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там де це потрібно".

Повідомлення про погіршення стану прем’єра з’явилося на фоні поліпшення загальної статистики Великої Британії: загиблих стало суттєво менше, ніж у попередні два дні.

Британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок та головний лікар країни раніше заразились коронавірусом, але вже повернулись до роботи. 

Теми: Британія коронавірус


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