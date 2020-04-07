В уряді Британії самоізолювався ще один міністр
Міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув самоізолювався, оскільки один із членів його родини має симптоми коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр повідомив у своєму Twitter.
"Відповідно до рекомендацій, я ізолююся вдома після того, як у одного з членів моєї сім’ї в неділю почали проявлятися легкі симптоми коронавірусу", - написав міністр.
Він підкреслив, що продовжить працювати у звичному режимі, а симптомів вірусу у нього немає.
Нагадаємо, британського прем’єра Бориса Джонсона в понеділок перевели у відділення інтенсивної терапії. В глави уряду Британії протягом 10 днів тримались симптоми коронавірусу, включаючи високу температуру та кашель. Джонсон отримав кисень пізно ввечері в понеділок.
Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там де це потрібно".
Повідомлення про погіршення стану прем’єра з’явилося на фоні поліпшення загальної статистики Великої Британії: загиблих стало суттєво менше, ніж у попередні два дні.
Британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок та головний лікар країни раніше заразились коронавірусом, але вже повернулись до роботи.