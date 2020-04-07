Депутати "Голосу" вимагають дозволити прогулянки парками

Фракція партії "Голос" у Верховній Раді вимагає змінити постанову уряду про обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу, зокрема, дозволити прогулянки парками

Джерело: пресслужба партії "Голос", народний депутат фракції, перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук

Деталі: Депутати "Голосу" Андрій Осадчук та Ярослав Юрчишин розробили зміни до постанови уряду. Ці уточнення, за задумом депутатів, мають виправити помилки, яких припустився Кабмін, та зроблять обмежувальні правила більш зрозумілими, ефективними і менш шкідливими.

Депутати пропонують:

дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;

дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;

встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м в громадських місцях як правило поведінки;

дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров’я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;

забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;

передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;

збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.

Пряма мова Осадчука: "Дії влади сьогодні виглядають суперечливими, хаотичними та вкрай неефективними.

Ці дії не лише обурили громадськість та обмежили громадян у їхніх законних правах, але й позбавили поліцію можливості їх ефективно контролювати.

Чинні правила ведуть до вибіркового правосуддя, зловживань і втрати довіри до інституцій. Їх потрібно негайно вдосконалювати.

Тож, якщо влада нині не здатна визнати помилки і напрацьовувати фахові та вчасні рішення, ми раді допомогти їй. Саме тому ми з колегами й розробили і направили до Кабінету міністрів проект змін до постанови про карантин".

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