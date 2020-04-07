Депутаты "Голоса" требуют разрешить прогулки в парках
Фракция партии "Голос" в Верховной Раде требует изменить постановление правительства об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса, в частности, разрешить прогулки в парках
Источник: пресс-служба партии "Голос", народный депутат фракции, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук
Детали: Депутаты "Голоса" Андрей Осадчук и Ярослав Юрчишин разработали изменения в постановление правительства. Эти уточнения, по замыслу депутатов, должны исправить ошибки, допущенные Кабмином, и сделают ограничительные правила более понятными, эффективными и менее вредными.
Депутаты предлагают:
- позволить прогулки в парках и скверах группами вдвоем, если эти лица проживают вместе, и или сопровождения ребенка в парках до 14 лет;
- позволить прогулки по улицам группам людей, проживающих вместе;
- установить социальную дистанцию для людей, не проживающих вместе в 1,5 м в общественных местах как правило поведения;
- разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией;
- обеспечить заботу и еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста, и за которыми некому ухаживать и заботиться;
- предположить, что необходимость самоизоляции по подозрению в отношении лица на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач;
- увеличить возраст с 14 до 16 лет лиц, перемещение которых к обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых соответствии с законом.
Прямая речь Осадчука: "Действия власти сегодня выглядят противоречивыми, хаотичными и очень неэффективными.
Эти действия не только возмутили общественность и ограничили граждан в их законных правах, но и лишили полицию возможности их эффективно контролировать.
Действующие правила ведут к выборочному правосудию, злоупотреблениям и потере доверия к институтам. Их нужно немедленно совершенствовать.
Поэтому, если власть сейчас не способна признать ошибки и нарабатывать профессиональные и своевременные решения, мы рады помочь ей. Именно поэтому мы с коллегами и разработали и направили в Кабинет министров проект изменений в постановление о карантине".
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