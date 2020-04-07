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Масштабна пожежа спалахнула на сміттєзвалищі у Львівській області

Вівторок, 7 квітня 2020, 22:19
Масштабна пожежа спалахнула на сміттєзвалищі у Львівській області

Масштабна пожежа сталася на новояворівському сміттєзвалищі на Львівщині, що на території Залузької сільської ради Яворівського району.

Джерело: повідомлення заступника голови Львівської ОДА Юрія Холода, яке передає Zaxid.net

Деталі: За його словами, пожежа виникла близько 16:00 вдень 7 квітня. Вогонь охопив близько 2,5 га площі сміттєзвалища. Пожежу намагаються погасити 70 рятувальників.

Попередня версія пожежі у тому, що вогонь поширився на сміттєзвалище від паління сухої трави.

Заступник голови ЛОДА запевнив, що ситуація контрольована, однак, за даними рятувальників, сміття горітиме щонайменше до обіду 8 квітня.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаЛьвівщина
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