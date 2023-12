Україна відправила в Італію літак з дезінфікуючою рідиною

Вранці 8 квітня Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою – 5 тоннами дезінфікуючого засобу, щоб стримати поширення коронавірусу у цій країні.

Джерело: посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа у Twitter, МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова

Дослівно Ла Чечіліа: "В аеропорту, щоб привітати гуманітарний рейс, який вилітає з Києва, щоб доставити дезінфікуючий засіб, який подарувала Україна для подолання надзвичайної ситуації в Італії. Це ще один знак солідарності між нашими двома Країнами. Дякую, Україно".

#COVID19 | In aeroporto a salutare il volo umanitario in decollo da #Kyiv per portare il disinfettante donato dall’ #Ucraina per fronteggiare l’emergenza sanitaria in #Italia, un altro segno della solidarietà fra i nostri due Paesi. Grazie Ucraina 🙏 🇺🇦 🇮🇹 #insiemecelafaremo pic.twitter.com/jXpDAMx7xp