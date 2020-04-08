Україна відправила в Італію літак з дезінфікуючою рідиною

Вранці 8 березня Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою – 5 тоннами дезінфікуючого засобу, щоб стримати поширення коронавірусу у цій країні.

Джерело: посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа у Twitter, МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова

Дослівно Ла Чечіліа: "В аеропорту, щоб привітати гуманітарний рейс, який вилітає з Києва, щоб доставити дезінфікуючий засіб, який подарувала Україна для подолання надзвичайної ситуації в Італії. Це ще один знак солідарності між нашими двома Країнами. Дякую, Україно".

#COVID19 | In aeroporto a salutare il volo umanitario in decollo da #Kyiv per portare il disinfettante donato dall’ #Ucraina per fronteggiare l’emergenza sanitaria in #Italia, un altro segno della solidarietà fra i nostri due Paesi. Grazie Ucraina 🙏 🇺🇦 🇮🇹 #insiemecelafaremo pic.twitter.com/jXpDAMx7xp — Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) April 8, 2020

Деталі: За даними МВС, на борту вантажного АН Нацгвардії п'ять тонн дезінфікуючої рідини. Його будуть використовувати для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Вміст спирту у санітанайзері становить 70%, засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За словами заступника міністра внутрішніх справ, ця допомога не позначиться на боротьбі з коронавірусом в Україні, бо в нас є вдосталь дезінфікуючих засобів.

Гончаров додав, що дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії.

Вони щовечора по онлайн-конференції розповідають, як там налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота. Цей досвід Україна можемо використовувати у боротьбі з вірусом.

Що було раніше: 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям.