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Україна відправила в Італію літак з дезінфікуючою рідиною

Середа, 8 квітня 2020, 09:11
Україна відправила в Італію літак з дезінфікуючою рідиною

Вранці 8 квітня Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою – 5 тоннами дезінфікуючого засобу, щоб стримати поширення коронавірусу у цій країні.

Джерело: посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа у Twitter, МВС з посиланням на  заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова

Дослівно Ла Чечіліа: "В аеропорту, щоб привітати гуманітарний рейс, який вилітає з Києва, щоб доставити дезінфікуючий засіб, який подарувала Україна для подолання надзвичайної ситуації в Італії. Це ще один знак солідарності між нашими двома Країнами. Дякую, Україно".

Деталі: За даними МВС, на борту вантажного АН Нацгвардії п'ять тонн дезінфікуючої рідини. Його будуть використовувати для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Вміст спирту у санітанайзері становить 70%, засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За словами заступника міністра внутрішніх справ, ця допомога не позначиться на боротьбі з коронавірусом в Україні, бо в нас є вдосталь дезінфікуючих засобів.

Гончаров додав, що дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії.

Вони щовечора по онлайн-конференції розповідають, як там налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота. Цей досвід Україна можемо використовувати у боротьбі з вірусом.  

Що було раніше: 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям.

Українська правда

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Теми: УкраїнаІталіякоронавірусгуманітарка
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