Кличко розповів про ситуацію з грипом та ГРВІ у столиці

Мер Києва Віталій Кличко каже, що завдяки обмежувальним заходам захворюваність у столиці на грип та ГРВІ - порівняно з позаминулим тижнем - нижча базової лінії на 65 відсотків.

Джерело: Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ

Пряма мова: "Так, минулого тижня дітей у Києві захворіло – 3 000, дорослих – понад 4 800. І відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем – знижується. Минулого тижня з цими діагнозами госпіталізували 45 киян, із них - 41 дитина".

Деталі: Також Кличко запевнив, що місту зараз вистачає лікарів, в тому числі й інфекціоністів.

Інфекціоністів у столиці – 270. Лікарів швидкої допомоги – більше двох тисяч. Майже 1 100 разів за добу, лікарі швидкої виїжджають на виклики. З них – з підозрою на коронавірус – в середньому 60 викликів.

Згідно з карантинними обмеженнями, операційні втручання наразі роблять тільки в екстрених випадках.

Головну увагу влада міста приділяє боротьбі з поширенням коронавірусу.