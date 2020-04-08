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Кличко рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ в столице

Среда, 8 апреля 2020, 12:42
Кличко рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ в столице

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что благодаря ограничительным мерам заболеваемость в столице гриппом и ОРВИ - по сравнению с позапрошлой неделей - ниже базовой линии на 65 процентов.

Источник: Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ

Прямая речь: "Так, на прошлой неделе детей в Киеве заболело - 3000, взрослых - более 4 800 И процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем ​​- снижается. На прошлой неделе с этими диагнозами госпитализировали 45 киевлян, из них - 41 ребенок" .

Детали: Также Кличко заверил, что городу сейчас хватает врачей, в том числе и инфекционистов.

Инфекционистов в столице - 270. Врачей скорой помощи - более двух тысяч. Почти 1100 раз в сутки, врачи скорой выезжают на вызовы. Из них - с подозрением на коронавирус - в среднем 60 вызовов.

Согласно карантинным ограничениям, операционные вмешательства пока делают только в экстренных случаях.

Главное внимание власти города уделяют борьбе с распространением коронавируса.

Украинская правда
Темы: Киевздоровье
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