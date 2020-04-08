Окупанти стріляли з танків у Криму

В окупованому Криму на полігонах "Опук", "Ангарський" і "Козачий" 8 квітня проходять навчання морської піхоти і берегової охорони Чорноморського флоту Росії.

Джерело: пресслужба флоту

Деталі: За повідомленням російського відомства, особовий склад підрозділів берегової оборони виконував вправи контрольних стрільб з озброєння танків Т-72Б3 та бронетранспортерів БТР-82А. Одним з етапів заходу бойової підготовки стало проведення нічних стрільб екіпажами танків Т-72Б3.

Морські піхотинці проводили стрільби з автоматів АК-74 і ручних протитанкових гранатометів РПГ-7В. Всього у навчання задіяли понад 40 одиниць військової техніки.

Передісторія: 20 березня Російська Федерація влаштувала масштабні військові навчання за участі понад 1,5 тисячі десантників на полігоні Опук в окупованому Криму.