Окупанти стріляли з танків у Криму

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Середа, 8 квітня 2020, 19:43

В окупованому Криму на полігонах "Опук", "Ангарський" і "Козачий" 8 квітня проходять навчання морської піхоти і берегової охорони Чорноморського флоту Росії.

Джерело: пресслужба флоту

Деталі: За повідомленням російського відомства, особовий склад підрозділів берегової оборони виконував вправи контрольних стрільб з озброєння танків Т-72Б3 та бронетранспортерів БТР-82А. Одним з етапів заходу бойової підготовки стало проведення нічних стрільб екіпажами танків Т-72Б3.

Морські піхотинці проводили стрільби з автоматів АК-74 і ручних протитанкових гранатометів РПГ-7В. Всього у навчання задіяли понад 40 одиниць військової техніки.

Передісторія: 20 березня Російська Федерація влаштувала масштабні військові навчання за участі понад 1,5 тисячі десантників на полігоні Опук в окупованому Криму.

Українська правда
Теми: Крим


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