Оккупанты стреляли из танков в Крыму

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Среда, 8 апреля 2020, 19:43

В оккупированном Крыму на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий" 8 апреля проходят обученияморской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России.

Источник: пресс-служба флота

Детали: Согласно сообщению российского ведомства, личный состав подразделений береговой обороны выполнял упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3.

Морские пехотинцы проводили стрельбы из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Всего в обучении задействовали более 40 единиц военной техники.

Украинская правда
Темы: Крым


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