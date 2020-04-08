Оккупанты стреляли из танков в Крыму

В оккупированном Крыму на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий" 8 апреля проходят обученияморской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России.

Источник: пресс-служба флота

Детали: Согласно сообщению российского ведомства, личный состав подразделений береговой обороны выполнял упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3.

Морские пехотинцы проводили стрельбы из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Всего в обучении задействовали более 40 единиц военной техники.

Предыстория: 20 марта Российская Федерация устроила масштабные военные учения при участии свыше 1,5 тысячи десантников на полигоне Опук в оккупированном Крыму.