Оккупанты стреляли из танков в Крыму
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Среда, 8 апреля 2020, 19:43
В оккупированном Крыму на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий" 8 апреля проходят обученияморской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России.
Источник: пресс-служба флота
Детали: Согласно сообщению российского ведомства, личный состав подразделений береговой обороны выполнял упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3.
Морские пехотинцы проводили стрельбы из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Всего в обучении задействовали более 40 единиц военной техники.
Украинская правда
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