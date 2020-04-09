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СБУ заблокувала call-центр, який працював на заборонений "Яндекс"

Четвер, 9 квітня 2020, 12:25
СБУ заблокувала call-центр, який працював на заборонений Яндекс

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність call-центру,  який працював на заборонену російську пошукову систему "Яндекс".

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку "Яндекс Такси" у країнах Середньої Азії та Європи.

 

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувались з ними у "конвертах". Крім цього під час пандемії COVID–19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами.

Під час обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. 

Також виявили комп’ютерну техніку з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським "Яндексом".

Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Смілянської місцевої прокуратури.

Українська правда

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Теми: СБУ
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