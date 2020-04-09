СБУ заблокувала call-центр, який працював на заборонений "Яндекс"
Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність call-центру, який працював на заборонену російську пошукову систему "Яндекс".
Джерело: СБУ
Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку "Яндекс Такси" у країнах Середньої Азії та Європи.
Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувались з ними у "конвертах". Крім цього під час пандемії COVID–19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами.
Під час обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру.
Також виявили комп’ютерну техніку з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським "Яндексом".
Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Смілянської місцевої прокуратури.