У США двох чоловіків звинуватили в тероризмі за погрози поширити коронавірус

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Четвер, 9 квітня 2020, 14:24

Двое мужчин были обвинены в совершении террористических преступлений в США после угроз распространить коронавирус в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министерство юстиции классифицировало коронавирус как "биологическое оружие", а мистификации на его тему могут привести к наказанию сроком до пяти лет.

В первом случае жителя Флориды обвинили в том, что он кашлял и плевал на полицейских, будучи арестованным за домашнее насилие в марте.

Согласно судебным документам, 31-летний мужчина сказал одному офицеру: "Хорошо, что у меня корона". Позже он получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Между тем жителю Техаса предъявлены обвинения в терроризме после фейковых заявлений в Facebook, что он заплатил за распространение коронавируса в супермаркетах города Сан-Антонио.

Как сообщалось, Соединенные Штаты второй день подряд фиксируют почти 2000 смертей, связанных с коронавирусом. Общее количество умерших в США возросло до 14 817.

Теми: США коронавірус кримінал


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