У США двох чоловіків звинуватили в тероризмі за погрози поширити коронавірус

Двоє чоловіків були звинувачені у скоєнні терористичних злочинів у США після погроз поширити коронавірус у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерство юстиції класифікувало коронавірус як" біологічну зброю", а містифікації на його тему можуть призвести до покарання строком до п'яти років.

У першому випадку мешканця Флориди звинуватили в тому, що він кашляв і плював на поліцейських, будучи заарештованим за домашнє насильство в березні.

Згідно з судовими документами, 31-річний чоловік сказав одному офіцеру: "Добре, що у мене корона". Пізніше він отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Тим часом мешканцю Техасу висунули звинувачення у тероризмі після фейкової заяви в Facebook, що він заплатив за поширення коронавірусу в супермаркетах міста Сан-Антоніо.

Як повідомлялося, Сполучені Штати другий день поспіль зафіксували майже 2000 смертей, пов’язаних із коронавірусом. Загальна кількість померлих у США зросла до 14 817.