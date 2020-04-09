Меркель побачила в нових даних про пандемію "обережну надію"

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Четвер, 9 квітня 2020, 18:26

Канцлерка Ангела Меркель вважає, що останні дані про поширення коронавірусу в Німеччині є приводом для "обережної надії", але закликає німців не легковажити. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N-TV, про це Меркель сказала у Берліні в четвер після засідання кризового кабінету. 

Меркель розглядає останні дані про зараження в результаті коронавірусу як "привід для обережної надії". За її словами, жорсткіші обмеження зараз не потрібні, але й послаблювати чинні заходи поки не час. 

"Зростання потроху вирівнюється", - констатувала Ангела Меркель, водночас підкресливши, що ситуація залишається крихкою. Вона попросила населення зберігати дисципліну під час пасхальних днів. 

"Ми не повинні бути безрозсудними зараз, ми не повинні здаватися необережними", - попередила канцлерка. 

Теми: Меркель коронавірус


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