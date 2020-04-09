Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель побачила в нових даних про пандемію "обережну надію"

Четвер, 9 квітня 2020, 18:26

Канцлерка Ангела Меркель вважає, що останні дані про поширення коронавірусу в Німеччині є приводом для "обережної надії", але закликає німців не легковажити. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N-TV, про це Меркель сказала у Берліні в четвер після засідання кризового кабінету. 

Меркель розглядає останні дані про зараження в результаті коронавірусу як "привід для обережної надії". За її словами, жорсткіші обмеження зараз не потрібні, але й послаблювати чинні заходи поки не час. 

"Зростання потроху вирівнюється", - констатувала Ангела Меркель, водночас підкресливши, що ситуація залишається крихкою. Вона попросила населення зберігати дисципліну під час пасхальних днів. 

"Ми не повинні бути безрозсудними зараз, ми не повинні здаватися необережними", - попередила канцлерка. 

Теми: Меркелькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Усі новини...
Реклама: