Меркель побачила в нових даних про пандемію "обережну надію"

Канцлерка Ангела Меркель вважає, що останні дані про поширення коронавірусу в Німеччині є приводом для "обережної надії", але закликає німців не легковажити.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N-TV, про це Меркель сказала у Берліні в четвер після засідання кризового кабінету.

Меркель розглядає останні дані про зараження в результаті коронавірусу як "привід для обережної надії". За її словами, жорсткіші обмеження зараз не потрібні, але й послаблювати чинні заходи поки не час.

"Зростання потроху вирівнюється", - констатувала Ангела Меркель, водночас підкресливши, що ситуація залишається крихкою. Вона попросила населення зберігати дисципліну під час пасхальних днів.

"Ми не повинні бути безрозсудними зараз, ми не повинні здаватися необережними", - попередила канцлерка.