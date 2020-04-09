Меркель увидела в новых данных о пандемии "осторожную надежду"

Канцлер Ангела Меркель считает, что последние данные о распространении коронавируса в Германии дают повод для "осторожной надежды", но призывает немцев не пренебрегать правилами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N-TV, об этом Меркель сказала в Берлине в четверг после заседания кризисного кабинета.

Меркель рассматривает последние данные о заражении в результате коронавируса как "повод для осторожной надежды". По ее словам, более жесткие ограничения сейчас не нужны, но и ослаблять действующие меры пока не время.

"Рост понемногу выравнивается", - констатировала Ангела Меркель, одновременно подчеркнув, что ситуация остается неустойчивой. Она попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней.

"Мы не должны быть безрассудными сейчас, мы не должны быть беспечными", - предупредила канцлер.