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Велика Британія випередила Францію за кількістю заражень COVID-19

П'ятниця, 1 травня 2020, 01:13
Велика Британія випередила Францію за кількістю заражень COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу, у Франції на COVID-19 захворіли 167 178 осіб. В той же час у Великій Британії вже зафіксовано 171 253 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: у Великій Британії з 171 253 ( +6032 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 26 771 людина померла, 859 пацієнтів одужало. Перші два діагностовані випадки COVID-19 в країні були виявлені 31 січня.

У Франції з 167 178  ( +758 ) захворілих 24 376 померло, 49 476 людей одужало. 25 січня у Франції підтвердили перші три випадки захворювання коронавірусом.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 298 631 випадків захворювання 1 037 905 осіб одужала та 233 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: Велика БританіякоронавірусФранція
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