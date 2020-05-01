Ситуація з коронавірусом не вплине на санкції ЄС проти Росії - Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що коронавірусна криза жодним чином не вплине на позицію щодо санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ні, я не думаю, що боротьба з коронавірусом вплине на санкції", - сказав Боррель.

Він також не став коментувати потенційну ситуацію, коли влада Чехії попросить ЄС додати більше людей до списку санкцій, якщо вони дізнаються, що Росія намагалася отруїти празьких чиновників.

"Годі вам. У ваших запитаннях занадто багато "якщо". Ми не ведемо справи на основі "якщо", ми ухвалюємо свої рішення на основі фактів, коли ці факти стаються. І взагалі, ви знаєте, що запровадження, продовження чи відміна санкцій – це те, що повинні вирішити країни-члени. Не будемо спекулювати на цьому етапі", - сказав Боррель.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу запевнили Україну про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися.

Нагадаємо, 13 березня Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України.

Продовження санкцій було відкладено на день через коронавірус. Санкції полягають у заморожуванні банківських активів і забороні на в'їзд до Євросоюзу.