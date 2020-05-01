Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель считает, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию по санкциям против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Нет, я не думаю, что борьба с коронавирусом повлияет на санкции", - сказал Боррель.

Он также не стал комментировать потенциальную ситуацию, когда власти Чехии попросят ЕС добавить больше людей в список санкций, если они узнают, что Россия пыталась отравить пражских чиновников.

"Хватит вам. В ваших вопросах слишком много "если". Мы не ведем дела на основе "если , мы принимаем свои решения на основе фактов, когда эти факты происходят. И вообще, вы знаете, что введение, продление или отмена санкций - это то, что должны решить страны-члены. Не будем спекулировать на этом этапе", - сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза заверили Украину в том, что санкции против России будут сохраняться.

Напомним, 13 марта Совет ЕС решил продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения в отношении 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины.

Продление санкций было отложено на день из-за коронавируса. Санкции заключаются в замораживании банковских активов и запрете на въезд в Евросоюз.