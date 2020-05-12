Посол Грузії говорив про Саакашвілі в МЗС України перед поверненням у Тбілісі

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе повернувся до Грузії, перед від'їздом із Києва він поінформував українське МЗС про позицію Тбілісі щодо нової посади колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, але виступив за збереження партнерських відносин.

Джерело: "Перший канал Грузії"

Деталі: Теймураз Шарашенідзе прибув у Тбілісі вранці 11 травня – і відправився у карантинну зону.

Перед від'їздом із Києва посол провів зустріч в українському Міністерстві закордонних справ.

За його словами, українська сторона заявила, що Міхеіл Саакашвілі є громадянином України.

При цьому МЗС України з розумінням поставилося до позиції офіційного Тбілісі і висловило надію на подальше продовження і поглиблення двостороннього партнерства.

Пряма мова посла: "Моя позиція не здивувала українську сторону – і вона поставилася до неї з розумінням. Про мої послання говорили і в пресі і дали свою оцінку. Мій виклик на консультації і позиція грузинської сторони усім відомі. В останні дні про це говорили і прем'єр-міністр та інші високопоставлені урядовці.

Неприпустимо, щоб у країні, яка є стратегічним партнером, було призначено на політичну посаду особу, яка була засуджена в Грузії.

Що стосується відносин із Україною, грузинська сторона докладе усіх зусиль, щоб партнерські відносини з Україною збереглися і навіть поглибилися. У цьому з нами згодні і наші українські партнери.

У нас спільні позиції щодо найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів – і цією єдністю ми виходимо на міжнародну арену".

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