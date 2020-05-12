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Посол Грузії говорив про Саакашвілі в МЗС України перед поверненням у Тбілісі

Вівторок, 12 травня 2020, 15:22

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе повернувся до Грузії, перед від'їздом із Києва він поінформував українське МЗС про позицію Тбілісі щодо нової посади колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, але виступив за збереження партнерських відносин.

Джерело: "Перший канал Грузії"

Деталі: Теймураз Шарашенідзе прибув у Тбілісі вранці 11 травня – і відправився у карантинну зону.

Перед від'їздом із Києва посол провів зустріч в українському Міністерстві закордонних справ.

За його словами, українська сторона заявила, що Міхеіл Саакашвілі є громадянином України.

При цьому МЗС України з розумінням поставилося до позиції офіційного Тбілісі і висловило надію на подальше продовження і поглиблення двостороннього партнерства.

Пряма мова посла: "Моя позиція не здивувала українську сторону – і вона поставилася до неї з розумінням. Про мої послання говорили і в пресі і дали свою оцінку. Мій виклик на консультації і позиція грузинської сторони усім відомі. В останні дні про це говорили і прем'єр-міністр та інші високопоставлені урядовці.

Неприпустимо, щоб у країні, яка є стратегічним партнером, було призначено на політичну посаду особу, яка була засуджена в Грузії.

Що стосується відносин із Україною, грузинська сторона докладе усіх зусиль, щоб партнерські відносини з Україною збереглися і навіть поглибилися. У цьому з нами згодні і наші українські партнери.

У нас спільні позиції щодо найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів – і цією єдністю ми виходимо на міжнародну арену".

Передісторія:

  • 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії, колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету з реформ. Зеленський очікує від Саакашвілі результатів роботи щодо дерегуляції в бізнесі та реформи митниці у найближчі місяці.
  • Грузія у відповідь на це викликала посла в Україні для консультацій.
  • Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що Тбілісі не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на високу посаду, проте розробить тактику захисту "від його авантюр".
  • У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Грузинського громадянства його позбавили у грудні 2015 року. У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України – і той одразу повернувся в Київ.
  • У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Грузія досі вимагає екстрадувати Саакашвіл

Теми: СаакашвіліГрузіяміжнародні відносинидипломатичні відносини


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