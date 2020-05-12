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Посол Грузии говорил о Саакашвили в МИД Украины перед возвращением в Тбилиси

Вторник, 12 мая 2020, 15:22
Посол Грузии говорил о Саакашвили в МИД Украины перед возвращением в Тбилиси

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Грузию, перед отъездом из Киева проинформировал украинский МИД о позиции Тбилиси относительно новой должности бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили, но высказался за сохранение партнерских отношений.

Источник: "Первый канал Грузии"

Детали: Теймураз Шарашенидзе прибыл в Тбилиси утром 11 мая – и отправился в карантинную зону.

Перед отъездом из Киева посол провел встречу в украинском Министерстве иностранных дел.

По его словам, украинская сторона заявила, что Михэил Саакашвили является гражданином Украины.

При этом МИД Украины с пониманием отнёсся к позиции официального Тбилиси и выразил надежду на дальнейшее продолжение и углубление двустороннего партнерства.

Прямая речь посла: "Моя позиция не удивила украинскую сторону – и она отнеслась к ней с пониманием. О моих посланиях говорили и в прессе и дали свою оценку. Мой вызов на консультации и позиция грузинской стороны всем известны. В последние дни об этом говорили и премьер-министр и другие высокопоставленные правительственные чиновники.

Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, осужденное в Грузии.

Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже углубились. В этом с нами согласны и наши украинские партнеры.

У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов – и этим единством мы выходим на международную арену".

Предыстория:

  • 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам. Зеленский ожидает от Саакашвили результатов работы по дерегуляции в бизнесе и реформе таможни в ближайшие месяцы.
  • Грузия в ответ на это вызвала посла в Украине для консультаций.
  • Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность, но разработает тактику защиты "от его авантюр".
  • В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Грузинского гражданства его лишили в декабре 2015 года. В мае 2019 года Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины – и тот сразу вернулся в Киев.
  • В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Михэила Саакашвили к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Грузия до сих пор требует экстрадировать Саакашвили.

Темы: СаакашвилиГрузиямеждународные отношениядипломатические отношения
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