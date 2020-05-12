Посол Грузии говорил о Саакашвили в МИД Украины перед возвращением в Тбилиси

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Грузию, перед отъездом из Киева проинформировал украинский МИД о позиции Тбилиси относительно новой должности бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили, но высказался за сохранение партнерских отношений.

Источник: "Первый канал Грузии"

Детали: Теймураз Шарашенидзе прибыл в Тбилиси утром 11 мая – и отправился в карантинную зону.

Перед отъездом из Киева посол провел встречу в украинском Министерстве иностранных дел.

По его словам, украинская сторона заявила, что Михэил Саакашвили является гражданином Украины.

При этом МИД Украины с пониманием отнёсся к позиции официального Тбилиси и выразил надежду на дальнейшее продолжение и углубление двустороннего партнерства.

Прямая речь посла: "Моя позиция не удивила украинскую сторону – и она отнеслась к ней с пониманием. О моих посланиях говорили и в прессе и дали свою оценку. Мой вызов на консультации и позиция грузинской стороны всем известны. В последние дни об этом говорили и премьер-министр и другие высокопоставленные правительственные чиновники.

Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, осужденное в Грузии.

Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже углубились. В этом с нами согласны и наши украинские партнеры.

У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов – и этим единством мы выходим на международную арену".

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