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Новини 13 травня: "антиколомойський закон", Кличко та метро

Середа, 13 травня 2020, 21:48
Новини 13 травня: антиколомойський закон, Кличко та метро

Рада підтримала в цілому "антиколомойський" законопроєкт про банки, Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня — актуальні новини 13 травня.

Про "антиколомойський закон"

Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт, який унеможливлює повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам — "за" проголосували 270 депутатів.

Перед голосуванням у Раду прийшов президент Володимир Зеленський і закликав нардепів підтримати закон у другому читанні.

Про метро

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Також Кличко заявив, що роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі в Києві планують відновити після 22 травня.

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Про інші важливі новини

Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей, а на літніх терасах ресторанів і кав’ярень сидіти по четверо з дотриманням дистанції щонайменше 1,5 м.

Прем’єр Шмигаль заявив, що карантинні обмеження триватимуть, поки не винайдуть ліки від COVID-19, а громадський транспорт буде запущений на третьому етапі виходу з карантину.

22 травня в Україні може початися другий етап послаблення карантинних обмежень — Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський розповів, що другий етап пом’якшення карантину буде стосуватися спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО.

В Україні зафіксовано 16 425 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 402. Внаслідок ускладнень померли 439 осіб, 3716 пацієнтів одужали.

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