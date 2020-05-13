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Новости 13 мая: "антиколомойский закон", Кличко и метро

Среда, 13 мая 2020, 21:48

Рада поддержала в целом "антиколомойский" законопроект о банках, Кличко просит Кабмин открыть метро с 25 мая — актуальные новости 13 мая.

Об "антиколомойском законе"

Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам — "за" проголосовали 270 депутатов.

Перед голосованием в Раду нагрянул президент Владимир Зеленский и призвал нардепов поддержать закон во втором чтении.

О метро

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Также Кличко заявил, что работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют возобновить после 22 мая.

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Премьер Шмыгаль заявил, что карантинные ограничения сохранятся, пока не изобретут лекарство от COVID-19, а общественный транспорт будет запущен на третьем этапе выхода из карантина.

22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантинных ограничений — Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что второй этап смягчения карантина будет касаться спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.

В Украине зафиксировано 16 425 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 402. В результате осложнений умерли 439 человек, 3716 пациентов выздоровели.



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