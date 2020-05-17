Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС

Якщо переговори з Іраном у справі авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, який курує справу щодо збитого літака МАУ, в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Якщо перемовини зайдуть в глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Йдеться не лише про Україну, йдеться про єдиний фронт держав Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану і України".

Деталі: Єнін пояснив, що йдеться про переговори щодо об'єктивного неупередженого розслідування, щодо гарантій неповторення інцидентів в майбутньому і щодо компенсацій сім'ям потерпілих, авіакомпанії та державі Україна.

Заступник глави МЗС також висловив сподівання, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання щодо передачі "чорних скриньок" літака іншій країні.

Пряма мова: "Згідно з усіма міжнародними конвенціями у цій сфері, а це Монреальська і Чиказька конвенція, країна, на території якої стався інцидент, має забезпечити негайну або розшифровку зазначених чорних скриньок, або передачу їх іншій, третій державі.

Наскільки нам відомо, у світі на сьогодні існує буквально кілька держав, які мають відповідне програмне забезпечення і відповідну експертизу. Більше того, ми вже відпрацювали відповідну технологічну можливість проведення зазначеної експертизи на території Франції. Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і буде співпрацювати з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи".

Деталі: Єнін висловив сподівання, що днями буде затверджено склад делегації України і відповідні директиви, що дозволять наблизитися до початку переговорів з Іраном.

Він також наголосив, що Україна перебуває в активній взаємодії з партнерами з Канади, Швеції, Великої Британії, Афганістану для формування єдиної позиції у переговорах з іранською стороною.

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.

20 січня зі звіту розслідування Організації цивільної авіації Ірану стало відомо, що український літак Boeing 737-800 було збито двома ракетами класу "земля - повітря" близького радіусу дії Тор-М1 за 3 хвилини після зльоту.

"Чорні скриньки" зі збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Україна просила надати їх їй. Голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявляв, що бортові самописці авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну.

У квітні стало відомо, що Іран направив проект меморандуму про взаєморозуміння в український МЗС, згідно з яким Україна і сім'ї загиблих повинні визнати "людську помилку" і в обмін на виплату компенсації та видачу вмісту бортового відеореєстратора не переслідувати Іран

Читайте також: Зеленський: Маємо запис, що доводить - Іран з самого початку знав про збиття літака МАУ

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський озвучив побоювання щодо "чорних скриньок"