Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ – МИД

Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, курирующий дело в отношении сбитого самолета МАУ, в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины".

Детали: Енин пояснил, что речь идет о переговорах относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

Замглавы МИД также выразил надежду, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране.

Прямая речь: "Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству.

Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы".

Детали: Енин выразил надежду, что на днях будет утвержден состав делегации Украины и соответствующие директивы, которые позволят приблизиться к началу переговоров с Ираном.

Он также отметил, что Украина находится в активном взаимодействии с партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана для формирования единой позиции в переговорах с иранской стороной.

Предыстория:

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

20 января из отчета расследования Организации гражданской авиации Ирана стало известно, что украинский самолет Boeing 737-800 был сбит двумя ракетами класса "земля – ​​воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через 3 минуты после взлета.

"Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию. Украина просила предоставить их ей. Глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявлял, что бортовые самописцы авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

В апреле стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании украинскому МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать "человеческую ошибку" и в обмен на выплату компенсации и выдачу содержания бортового видеорегистратора не преследовать Иран.

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