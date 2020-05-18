Головні новини неділі і ночі: розслідування походження COVID-19, коронавірус у столиці

Держави вимагають розслідування походження коронавірусу, а столичний регіон лідирує за темпами поширення нового захворювання – новини, які були актуальні 17 травня.

Про розслідування

Коаліція з 62 країн підтримує заклик Австралії до незалежного розслідування походження коронавірусу та дій ВООЗ у зв'язку з пандемією.

Про коронавірус в Києві

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Києві та Київській області.

За словами столичного голови Віталія Кличка, за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей, троє осіб померли.

За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

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Про інші важливі новини

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