Головні новини неділі і ночі: розслідування походження COVID-19, коронавірус у столиці
Держави вимагають розслідування походження коронавірусу, а столичний регіон лідирує за темпами поширення нового захворювання – новини, які були актуальні 17 травня.
Про розслідування
Коаліція з 62 країн підтримує заклик Австралії до незалежного розслідування походження коронавірусу та дій ВООЗ у зв'язку з пандемією.
Про коронавірус в Києві
За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Києві та Київській області.
За словами столичного голови Віталія Кличка, за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей, троє осіб померли.
За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.
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Про інші важливі новини
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що якби в Україні не заборонили рух метрополітенів, то лікарні не впорались би з напливом хворих на COVID-19.
Партія одноразових костюмів біологічного захисту вже в Україні, 18 травня їх почнуть роздавати лікарням.
Посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея, який до цього 4 роки був послом Китаю в Україні, знайшли мертвим у його офіційній резиденції біля Тель-Авіва в неділю зранку.
Починаючи з ночі на 18 травня, на будівлях Офісу президента та Кабінету міністрів буде показано відео-інсталяцію про злочини радянської влади і РФ проти кримськотатарського народу.