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Головні новини неділі і ночі: розслідування походження COVID-19, коронавірус у столиці

Понеділок, 18 травня 2020, 08:00

Держави вимагають розслідування походження коронавірусу, а столичний регіон лідирує за темпами поширення нового захворювання – новини, які були актуальні 17 травня. 

Про розслідування

Коаліція з 62 країн підтримує заклик Австралії до незалежного розслідування походження коронавірусу та дій ВООЗ у зв'язку з пандемією.

Про коронавірус в Києві

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Києві та Київській області.

За словами столичного голови Віталія Кличка, за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей, троє осіб померли. 

За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

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Про інші важливі новини

Компанія МАУ після аналізу ситуації вирішила закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.

МЗС України закликає міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення політичних репресій на окупованих Росією українських територіях.

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, на ізоляцію через коронавірус пішло все відділення патології вагітних. COVID-19 виявили в однієї з медсестер закладу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що якби в Україні не заборонили рух метрополітенів, то лікарні не впорались би з напливом хворих на COVID-19.

Партія одноразових костюмів біологічного захисту вже в Україні, 18 травня їх почнуть роздавати лікарням.

Посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея, який до цього 4 роки був послом Китаю в Україні, знайшли мертвим у його офіційній резиденції біля Тель-Авіва в неділю зранку.

Починаючи з ночі на 18 травня, на будівлях Офісу президента та Кабінету міністрів буде показано відео-інсталяцію про злочини радянської влади і РФ проти кримськотатарського народу. 

Українська правда


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