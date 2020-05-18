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Главные новости воскресенья и ночи: расследование происхождения COVID-19, коронавирус в столице

Понедельник, 18 мая 2020, 08:00

Государства требуют расследования происхождения коронавируса, столичный регион лидирует по темпам распространения нового заболевания – новости, которые были актуальны 17 мая.

О расследовании

Коалиция из 62 стран поддержит призыв Австралии к независимому исследованию происхождения коронавируса и действий ВОЗ в связи с пандемией.

О коронавирусе в Киеве

За минувшие сутки больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировані в Киеве и Киевской области.

По словам столичного головы Виталия Кличко, за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек, три зараженных погибли.

За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее. 

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Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

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О других важных новостях

Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

МИД Украины призывает международное сообщество принять все меры для прекращения политических репрессий на оккупированных Россией украинских территориях.

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине, на изоляцию через коронавирус пошло все отделение патологии беременных. COVID-19 обнаружили в одной из медсестер заведения.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в Украине не запретили движение метрополитенов, то больницы не справились бы с наплывом больных COVID-19. 

Посла Китая в Израиле Ду Вэя, который до этого 4 года был послом Китая в Украине, нашли мертвым в его официальной резиденции возле Тель-Авива в воскресенье утром.

Начиная с ночи на 18 мая, на зданиях Офиса президента и Кабинета министров будет показана видеоинсталляция о преступлениях советской власти и РФ против крымскотатарского народа.

Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

Украинская правда
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