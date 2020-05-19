Головні новини понеділка і ночі: рейтинги Зеленського, ісламські свята в Україні

Зеленському довіряють і знову б обрали його президентом, Кучму вважають найкращим главою держави часів незалежності, два великих ісламських свята стануть в Україні державними — актуальні новини 18 травня.

Про рейтинги

Рейтинг довіри серед політиків через рік президентства все ще очолює Володимир Зеленський — йому довіряють 57% громадян. Найбільше українці не довіряють Петру Порошенку, Юлії Тимошенко та Святославу Вакарчуку.

Якби другий тур президентських виборів відбувся у травні, 75% виборців підтримали би Зеленського, а 25% — Порошенка.

Українці вважають Леоніда Кучму найкращим серед президентів, а період його правління — епохою розвитку, Зеленський поступився йому 4%.

Про ісламські свята

Президент Володимир Зеленський збирається зробити Курбан-Байрам та Ураза-Байрам державними святами в Україні, а в Києві побудувати нову велику мечеть.

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Про інші важливі новини

СБУ викликала Сергія Стерненка на допит і надала йому статус потерпілого — раніше активіст думав, що йому оголосять підозру у вбивстві. Під час допиту під стінами СБУ проходила акція на підтримку Стерненка.

Цього літа Міністерство охорони здоров'я дозволить купатися в морі та річках — головний санлікар Віктор Ляшко.

Влада розглядає можливість відновлення роботи громадського транспорту 22 травня, але не по всій країні.

З 22 травня у Києві починається другий етап послаблення карантину — відкриються великі магазини, промислові ринки, спортзали та фітнесцентри, а також в звичайному режимі запрацює наземний громадський транспорт.

Міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.

В Україні зафіксовано 18 616 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 325. Внаслідок ускладнень померли 535 осіб, 5276 пацієнтів одужали.