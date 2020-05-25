Головні новини неділі і ночі: відкриття метро, протест на Майдані
Від Зеленського вимагали не капітулювати, у столиці запрацювало метро – новини, які були актуальні 24 травня.
Відкриття підземки
Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.
Про Майдан
У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору капітуляції" проводить акцію протесту проти політики президента Володимира Зеленського стосовно вирішення проблеми війни на Донбасі. Протестуючі вважають, що він веде Україну в "московську пастку".
Учасники акції "Стоп реванш", що розпочалася раніше на Майдані Незалежності, прийшли до будинку на вулиці Грушевського, де нібито проживає президент Володимир Зеленський.
У Дніпрі та Запоріжжі в акціях "Стоп реванш" взяли участь кілька сотень людей.
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