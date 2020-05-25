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Головні новини неділі і ночі: відкриття метро, протест на Майдані

Понеділок, 25 травня 2020, 08:00
Головні новини неділі і ночі: відкриття метро, протест на Майдані

Від Зеленського вимагали не капітулювати, у столиці запрацювало метро – новини, які були актуальні 24 травня. 

Відкриття підземки

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

Про Майдан

У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору капітуляції" проводить акцію протесту проти політики президента Володимира Зеленського стосовно вирішення проблеми війни на Донбасі. Протестуючі вважають, що він веде Україну в "московську пастку".

Учасники акції "Стоп реванш", що розпочалася раніше на Майдані Незалежності, прийшли до будинку на вулиці Грушевського, де нібито проживає президент Володимир Зеленський.

У Дніпрі та Запоріжжі в акціях "Стоп реванш" взяли участь кілька сотень людей.

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Про інші важливі новини

Протягом останньої доби, 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.

Протягом 23 травня в Україні виявили 406 осіб, хворих на Covid-19, з них 69 – медичні працівники.

У неділю до київського зоопарку, який відкрили після карантину 23 травня, виникла велика черга.

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі та грози. Водночас температура повітря трохи підвищиться.

Українська правда
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