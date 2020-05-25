Главные новости воскресенья и ночи: открытие метро, протест на Майдане
От Зеленского требовали не капитулировать, в столице заработало метро – новости, которые были актуальны 24 мая.
Об открытии подземки
Утром 25 мая ззаработали все линии столичного метрополитена.
В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.
О Майдане
В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления капитуляции" проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в "московскую ловушку".
Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский.
В Днепре и Запорожье в акциях "Стоп реванш" приняли участие несколько сотен человек.
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