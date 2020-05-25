Главные новости воскресенья и ночи: открытие метро, протест на Майдане

От Зеленского требовали не капитулировать, в столице заработало метро – новости, которые были актуальны 24 мая.

Об открытии подземки

Утром 25 мая ззаработали все линии столичного метрополитена.

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.

О Майдане

В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления капитуляции" проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в "московскую ловушку".

Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский.

В Днепре и Запорожье в акциях "Стоп реванш" приняли участие несколько сотен человек.

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О других важных новостях

За последние сутки, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

В течение 23 мая в Украине обнаружили 406 человек, больных Covid-19, из них 69 - медицинские работники.

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и грозы. В то же время, температура воздуха немного повысится.

В воскресенье при входе в киевский зоопарк, который открыли после карантина 23 мая, возникла большая очередь.