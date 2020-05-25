Все разделы
Укр / Рус

Главные новости воскресенья и ночи: открытие метро, протест на Майдане

Понедельник, 25 мая 2020, 08:00

От Зеленского требовали не капитулировать, в столице заработало метро – новости, которые были актуальны 24 мая.

Об открытии подземки

Утром 25 мая ззаработали все линии столичного метрополитена.

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.

О Майдане

В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления капитуляции" проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в "московскую ловушку".

Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский.

В Днепре и Запорожье в акциях "Стоп реванш" приняли участие несколько сотен человек. 

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях 

За последние сутки, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли. 

В течение 23 мая в Украине обнаружили 406 человек, больных Covid-19, из них 69 - медицинские работники.

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и грозы. В то же время, температура воздуха немного повысится.

В воскресенье при входе в киевский зоопарк, который открыли после карантина 23 мая, возникла большая очередь.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фото, видеоВ Киеве открылось метро

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

Все главные новости...
Последние новости
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: открытие метро, протест на Майдане
07:43
Боевики 12 раз нарушили "тишину": использовали запрещенное вооружение
07:19
Шмыгаль за неделю принял предложение возглавить правительство
06:50
Гончарук перед отставкой тайно собирал часть Кабмина
06:02
Фото, видеоВ Киеве открылось метро
05:47
Джонсон не захотел увольнять советника, который нарушил карантин
04:50
В Германию вернулись более сотни исламистов с боевым прошлым
03:57
Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19
03:00
Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников
02:06
Черногория уже три недели не фиксирует новых случаев COVID-19
Все новости...