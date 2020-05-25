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8 областей не готові до другого етапу пом’якшення карантину – МОЗ

Понеділок, 25 травня 2020, 15:21

Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська й Чернівецька області не готові до другого етапу пом’якшення коронавірусного карантину.  

Джерело: аналіз епідемічної ситуації станом на 25 травня 2020 року в регіонах від Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Решта 16 областей України і столиця Київ готові до другого етапу пом’якшення карантинних обмежень, виходячи з інцидентності, завантаженості профільних лікарень та охоплення тестуванням.

 

На другому етапі можливе відновлення: роботи міського транспорту, шкіл для випускників, готелів (без ресторанів та без басейнів), ресторанів і кафе "з собою" чи на відкритому повітрі, спортивних центрів (без басейнів і саун); спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), церковних служб (за присутності не більше 1 особи на 10 м²) тощо.

Цьому передувало Києві та Харкові робота метрополітену поновилася зранку 25 травня, у Дніпрі – по обіді. Заходити можна лише у масці чи респіраторі, потрібно дотримуватися дистанції у 1,5 метри. 

Передісторія:

  • Із 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин, впродовж якого в регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
  • Загалом із 22 травня запроваджено другий етап пом’якшень.Перше послаблення карантину Кабінет міністрів зробив з 11 травня.
  • МОЗ планує починати наступні етапи послаблення з 1 червня, 10 червня, й 21 червня.
  • У квітні Кабінет міністрів передбачив 5 етапів виходу з карантину.
  • Масові заходи в Україні будуть відновлювати на останніх етапах карантинних обмежень, говорив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко. 

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019епідеміяУкраїна


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