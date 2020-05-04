Кулеба запропонував встановити в Берліні монумент українцям, загиблим у Другій світовій війні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові із своїм німецьким колегою Гайко Маасом порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "У контексті 75-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі, яку невдовзі відзначатиме світ, Дмитро Кулеба порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні. За його словами, такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам’яті".

Деталі: Кулеба та Маас також обговорили подальші кроки, які необхідно здійснити задля втілення рішень саміту лідерів у Парижі та підготовки до саміту у Берліні.