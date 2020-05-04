Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба запропонував встановити в Берліні монумент українцям, загиблим у Другій світовій війні

Понеділок, 4 травня 2020, 22:01
Кулеба запропонував встановити в Берліні монумент українцям, загиблим у Другій світовій війні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові із своїм німецьким колегою Гайко Маасом порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "У контексті 75-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі, яку невдовзі відзначатиме світ, Дмитро Кулеба порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні. За його словами, такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам’яті".

Деталі: Кулеба та Маас також обговорили подальші кроки, які необхідно здійснити задля втілення рішень саміту лідерів у Парижі та підготовки до саміту у Берліні.

Українська правда
Теми: МЗСНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
МЗС
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Останні новини
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
Усі новини...
Реклама: