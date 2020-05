48-поверховий хмарочос загорівся в ОАЕ

У місті Шарджі Об’єднаних Арабських Еміратів загорівся 48-поверховий хмарочос.

Джерело: BBC World

Деталі: Як повідомляє місцевий журналіст, десятки пожежників намагалися загасити пожежу вежі, використовуючи десяток пожежних машин та безпілотників.

За попередніми даними ніхто не постраждав, усі мешканці були попередньо евакуйовані.

Щонайменше п’ять будинків поблизу палаючої вежі були евакуйовані.

God is great! No casualties have been reported in the massive #fire that engulfed the 56-storey (correction, not 40 storeys) Abbco Tower in #AlNahda, #Sharjah. All residents were evacuated before the fire spread.

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/bE8PMR7unD