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Заступник Єрмака заспокоїв: безвіз відбирати не будуть

Вівторок, 5 травня 2020, 23:29
Заступник Єрмака заспокоїв: безвіз відбирати не будуть

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква спростував чутки про ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом".

Деталі: Жовква запевнив, що держави поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Нагадаємо: 

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконує, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з Євросоюзом. 
  • Країни-члени Євросоюзу поки не дійшли згоди щодо прагнення країн "Східного партнерства" до набуття членства і стурбовані наслідками вже здійсненої візової лібералізації.

Українська правда

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Теми: безвізУкраїнакоронавірускордонЄС
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