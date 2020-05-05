Заступник Єрмака заспокоїв: безвіз відбирати не будуть
Вівторок, 5 травня 2020, 23:29
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква спростував чутки про ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Пряма мова: "Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом".
Деталі: Жовква запевнив, що держави поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.
Українська правда